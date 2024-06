Justiça limita atuação da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia

Com nova medida, a GCM é impedida de atuar de forma parecida à Polícia Militar, utilizando de métodos repressivos como bombas de gás e balas de borracha

ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO Justiça também determinou a criação de um canal de denúncias para a população relatar possíveis abusos de poder



A Justiça de São Paulo determinou a limitação da atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na região da Cracolândia, localizada nos Campos Elíseos e na Luz, no centro da capital paulista. A decisão impede que a GCM atue de forma semelhante à Polícia Militar, utilizando métodos repressivos como bombas de gás e balas de borracha, além de proibir a expulsão de pessoas sem justificativa. A medida é resultado de uma ação que tramita no Ministério Público de São Paulo desde maio de 2017, após uma grande operação conjunta que envolveu mais de 900 agentes de diversas forças de segurança. A Justiça também solicitou à Prefeitura de São Paulo a criação de um canal para que a população possa denunciar eventuais abusos cometidos pela GCM. Além disso, a Prefeitura tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de ação que elimine o uso de técnicas de contenção de formação militar. A decisão inclui ainda a exigência de um protocolo para apurar responsabilidades de servidores que não cumprirem as novas regras estabelecidas. Até o momento, a Prefeitura de São Paulo informou que ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça, mas que responderá assim que isso ocorrer. A situação na Cracolândia continua sendo monitorada, e novas atualizações serão fornecidas conforme o desenrolar dos acontecimentos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini