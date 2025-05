Justiça mantém prisão de acusado de ameaça com bomba em Brasília

Juiz responsável pelo caso considerou que as ações de Flávio representaram uma ameaça à ordem pública, resultando na conversão de sua prisão em flagrante para prisão preventiva

Reprodução Homem ameaça explodir prédio do Ministério do Desenvolvimento Social



A Justiça do Distrito Federal decidiu manter a detenção de Flávio Pacheco da Silva, que é acusado de tentar detonar uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, localizado em Brasília. A decisão foi tomada após uma audiência realizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O juiz responsável pelo caso considerou que as ações de Flávio representaram uma ameaça à ordem pública, resultando na conversão de sua prisão em flagrante para prisão preventiva. Durante o incidente, ele teria ameaçado um vigilante ao ser impedido de entrar no ministério, afirmando que iria “jogar uma bomba e matar todo mundo”, além de ter lançado um artefato que provocou uma explosão no local.

A medida de prisão preventiva foi justificada como essencial para garantir a segurança pública e evitar que o acusado cometesse novos crimes. Após a explosão, a Polícia Militar foi acionada e evacuou o ministério, enquanto Flávio foi detido após negociações com o Batalhão de Operações Especiais, conhecido como Bope. Esse episódio gerou grande preocupação nas autoridades, que reforçaram a necessidade de medidas rigorosas para manter a segurança em áreas sensíveis da capital.

