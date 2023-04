Justiça pede exclusão de 270 contas do Twitter com hashtags relacionadas a ataques contra escolas

Operação Escola Segura cumpriu mandados de busca, que resultaram na apreensão de sete armas e prisão de suspeito

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ataque a creche em Blumenau deixou quatro crianças mortas



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou neste sábado, 8, que a pasta pediu a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas de todo o país. De acordo com o ministério, tanto conteúdos como autores estão sob investigação. Além disso, foram cumpridos também mandados de busca, com apreensão de sete armas e prisão de suspeito. Outra ação foi a solicitação feita para o TikTok, para que retire do ar duas contas que estavam transmitindo conteúdo que incitava medo nas famílias. O trabalho, que faz parte da Operação Escola Segura, foi realizado pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nos últimos dias, o Brasil registrou dois ataques a escolas que resultaram em cinco mortes. O primeiro ocorreu no último dia 27, na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na zona sul de São Paulo. Um adolescente, de 13 anos, invadiu a unidade escolar com uma faca e matou a professora Elizabeth Terreiro, de 71 anos, além de ter deixado outros quatro alunos feridos. Já em Blumenau, em Santa Catarina, um homem invadiu na última quarta-feira, 5, a creche Cantinho do Bom Pastor e matou quatro crianças com uma machadinha. Outras quatro pessoas ficaram feridas.