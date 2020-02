Justiça remarca depoimento de Lula na Operação Zelotes

A defesa do petista alegou viagem ao Vaticano, onde Lula deverá se encontrar com o Papa Francisco. A nova data ficou definida para 19 de fevereiro

EFE O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



A 10ª Vara Federal do Distrito Federal deferiu o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e adiou o depoimento do petista na Operação Zelotes para o dia 19 de fevereiro. Lula prestaria depoimento na próxima terça-feira (11), mas alegou viagem marcada ao Vaticano, onde fará uma visita ao Papa Francisco.

O juiz Ricardo Soares Leite atendeu ao pedido da defesa afirmando que alteração nas datas não altera as demais programações e interrogatórios. “O adiamento do interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva não tumultuará o andamento do feito, pois é possível atender ao pedido realizado sem alterar a programação inicial deste Juízo”, escreve o juiz.

A defesa afirmou que Lula tem uma viagem marcada para encontrar o pontífice no dia 12 e que a data do interrogatório poderia atrapalhar a logística e dificultar o deslocamento.

Lula, portanto, embarca no dia 12 e volta no dia 15. “Os interrogatórios dos demais réus seguirão a ordem pré-estabelecida, constante da ata de audiência”, destaca o magistrado na decisão.