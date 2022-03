Kiev estoca medicamentos e comida antes de possível invasão russa

Prefeito da capital ucraniana disse que a cidade está se preparando para a defesa e pediu ajuda a organizações internacionais

ZURAB KURTSIKIDZE/EFE/EPA Pessoas montam uma barreira feita de sacos de areia no centro de Kiev



Moradores da cidade de Kiev, que sofrem com o forte bombardeio por parte da Rússia, estão estocando remédios, comida e mais itens de primeira necessidade como preparação para uma possível invasão, de acordo com o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko. “Amigos! Caros kievitas! A capital, perto de onde os combates continuam, está se preparando para a defesa. Continuamos a reforçar os postos de controle. Estamos criando reservas de produtos, medicamentos e bens de primeira necessidade”, afirmou o prefeito e ex-campeão mundial de boxe peso pesado. Além disso, “pelo terceiro dia”, disse ele, “a cidade tem ajudado a região de Kiev a evacuar moradores de cidades vizinhas, como Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin”, algumas das quais sofreram bombardeios.

“A cidade ainda oferece transporte de passageiros em ônibus. E as equipes de resgate de Kiev buscam as pessoas na estação de trem. E aqueles que querem deixar a cidade são enviados de trem para o oeste da Ucrânia”, acrescentou. Klitschko também apelou, como presidente da Associação das Cidades da Ucrânia, a organizações internacionais e associações de prefeitos de países democráticos “sobre as ações criminosas dos ocupantes russos”. Ele lembrou que Ivan Fedorov, prefeito da cidade de Melitopol, ocupada pelos russos há poucos dias, foi “sequestrado e feito prisioneiro”. “Com a cidade ocupada, a comunidade ficou sem seu líder eleito. Eles querem paralisar o sustento de Melitopol e assim desmoralizar e subjugar os habitantes.”

*Com informações da EFE