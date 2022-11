Lagoa aparece na faixa de areia alargada em Balneário Camboriú

Fenômeno foi visto na última terça-feira, 1º, na região da Barra Sul alargada há 11 meses

Divulgação/Redes Sociais Imagens compartilhadas nas redes sociais mostra uma lagoa entre o mar e a faixa



Uma lagoa surgiu na faixa de areia alargada há 11 meses na Praia Central de Balneário Camboriú-SC. A água se concentrou na região da Barra Sul, mesmo local onde há duas semanas um “degrau” se formou. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostra uma laguna entre o mar e a faixa. O fenômeno foi visto na terça-feira, 1º. No dia seguinte, a Prefeitura de Balneário divulgou novas imagens do local, mostrando uma redução de água no local. Ainda sim, havia pequenas lagoas formadas no ponto onde ocorreu o fenômeno, que ocorre durante períodos mais frios ou quando mar está de ressaca e é importante para a estabilização da praia.