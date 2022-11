Bloqueios em rodovias continuam em apenas 7 Estados do país, segundo PRF

Órgão informou que 60 interdições e 13 bloqueios ainda estão em andamento, com a maioria se concentrando em Santa Catarina

REUTERS/Amanda Perobelli Manifestantes protestaam pela derrota de Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial



Em novo boletim sobre ocorrências em rodovias federais no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que apenas sete estados continham com algum tipo de manifestação nesta quinta-feira, 3. Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina ainda contam com intervenções nas estradas. Como no começo dos bloqueios, Santa Catarina segue sendo o estado com mais ocorrências, totalizando 27 no momento. Além disso, a PRF notificou que foram desfeitas 876 manifestações desde segunda-feira, 31. No momento, ainda ocorrem 60 interdições e 13 bloqueios. No dia anterior, o órgão realizou uma série de ações para desbloquear vias em todo país, com a ajuda do Batalhão de Choque da Polícia Militar e de agentes de instituições de segurança pública. As ações são formas de protestos contra a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na quarta-feira, Bolsonaro publicou um vídeo pedindo a seus apoiadores que desobstruam as rodovias, mas os bloqueios seguem, ainda que em menor escala. Além disso, manifestantes foram para portas de unidades do Exército na quarta-feira em diversas cidades pedir a intervenção federal das Forças Armadas.