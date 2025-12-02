Laudo aponta causa da morte de influenciadora conhecida como ‘Barbie humana’

Bárbara, que também era conhecida pelo seu usuário nas redes sociais, “Boneca Desumana”, tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram

Reprodução/Arquivo pessoal Ela foi encontrada morta no dia 2 de novembro em uma casa que fica na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo



A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida como “Barbie humana“, morreu por intoxicação causada por substância química, segundo informado nesta terça-feira (2) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ela foi encontrada morta no dia 2 de novembro em uma casa que fica na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo. “Laudos periciais apontaram que a morte da vítima ocorreu por intoxicação causada por substância química. Outras diligências continuam em andamento para a conclusão do inquérito policial.”

De acordo com a SSP, um homem que estava com a influenciadora relatou à Polícia Militar que havia passado a noite com a mulher. Em dado momento, Bárbara adormeceu e não se moveu mais, conforme a versão do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu.

Bárbara, que também era conhecida pelo seu usuário nas redes sociais, “Boneca Desumana”, tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram. No perfil, além de mostrar a rotina, ela falava de produtos de beleza e das cirurgias plásticas que fez.

*Com informações do Estadão Conteúdo