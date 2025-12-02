Homem morre afogado no Centro Esportivo Ibirapuera
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 40 anos, teve uma parada cardiorrespiratória; ela chegou a receber atendimento do Samu, mas não resistiu e faleceu nas dependências do local
Um homem de 40 anos morreu afogado na manhã desta terça-feira (2), no Centro Esportivo Ibirapuera, que fica na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a morte foi confirmada pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu nas dependências do local.
O centro esportivo, também conhecido como Mané Garrincha, é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O Estadão entrou em contato com a Prefeitura e ainda aguardava retorno até o fechamento deste texto.
O local, que funciona desde 1965, conta com piscinas, ginásio e quadras de tênis que podem ser utilizadas pelos moradores. Mais de mil pessoas passam pelo centro esportivo por semana, segundo dados da prefeitura.
Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que não havia registro da ocorrência até o início da tarde desta terça-feira.
*Com informações do Estadão Conteúdo
