Homem morre afogado no Centro Esportivo Ibirapuera

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 40 anos, teve uma parada cardiorrespiratória; ela chegou a receber atendimento do Samu, mas não resistiu e faleceu nas dependências do local

Reprodução / Prefeitura de São Paulo Homem de 40 anos morre afogado no Centro Esportivo Ibirapuera, que fica na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo



Um homem de 40 anos morreu afogado na manhã desta terça-feira (2), no Centro Esportivo Ibirapuera, que fica na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a morte foi confirmada pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu nas dependências do local.

O centro esportivo, também conhecido como Mané Garrincha, é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O Estadão entrou em contato com a Prefeitura e ainda aguardava retorno até o fechamento deste texto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O local, que funciona desde 1965, conta com piscinas, ginásio e quadras de tênis que podem ser utilizadas pelos moradores. Mais de mil pessoas passam pelo centro esportivo por semana, segundo dados da prefeitura.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que não havia registro da ocorrência até o início da tarde desta terça-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert