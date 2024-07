Laudo aponta motivo da morte do cachorro Joca

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), revelou a causa da morte do cão Joca, que morreu aos 5 anos após erro do serviço de transporte de animais da Gol. Conforme documento, o animal veio a óbito por choque cardiogênico, ou seja, um ineficiência do coração em bombardear o sangue para os demais órgãos do corpo. A princípio, Joca deveria ir de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) onde seria sua nova residência com o dono João Fantazzini Júnior, mas foi transportado para Fortaleza (CE). O percursso que demoraria cerca de 2h30, durou 8 horas. O animal morreu no dia 22 de abril, durante o translado da viagem. O tutor já recebeu o animal sem vida. À época muitas ONGs de animais e tutores de pet se mobilizaram com o caso e se manifestaram em aeroportos de todo o Brasil. Usando faixas com escritos em homenagem ao Joca e cartazes escritos “não somos bagagem, somos o amor da vida de alguém”.

