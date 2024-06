Corpo do cachorro Joca será cremado em São Paulo neste sábado

Cão morreu em abril após ser enviado pela companhia aérea Gol para o destino errado; tutor revelou em suas redes sociais que caixa que transportou pet estava solta dentro do avião

Reprodução/instagram/@jocagoldenr O golden retriever estava no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo para fazer exame de necrópsia desde o dia 13 de maio



O cachorro Joca, morto após ser enviado para o destino errado em um voo da companhia aérea Gol, no dia 22 de abril, será cremado em uma cerimônia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, neste sábado (15). O cachorro, que deveria ter sido transportado de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, faleceu após um erro de logística da companhia aérea Gol, sendo enviado para Fortaleza. Joca ficou exposto ao sol na pista do aeroporto dentro de uma caixa protetora. O golden retriever estava no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo para fazer exame de necrópsia desde o dia 13 de maio e corpo foi liberado nesta quarta-feira (12). Anteriormente, Joca estava em uma clínica particular para realizar exames solicitados pela família. O tutor, João Fantazzini, profundamente afetado pela perda, tem encontrado nas redes sociais um espaço para expressar sua dor e homenagear seu companheiro de quatro patas. Em meio ao luto, ele revelou que o cachorro foi deixado solto dentro do avião no momento do voo, cobrando um posicionamento da Gol.

Publicado por Luisa Cardoso