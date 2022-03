Leite encontra Kassab para discutir filiação ao PSD e desembarca em Brasília para conversa final com tucanos

Governador tem sido cortejado pelo Partido Social Democrático desde que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou sua pré-candidatura

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Leite deverá deixar o cargo de governador até o fim de março caso decida concorrer à Presidência da República



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se encontrou, na manhã desta terça-feira, 15, em São Paulo, com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para tratar sobre a sua possível filiação à legenda. O tucano tem sido cortejado por Kassab desde que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), deu indícios de que iria retirar a sua pré-candidatura à Presidência. Após ser preterido pelo governador João Doria (PSDB) nas prévias do partido, o futuro político de Leite ficou ameaçado – o gaúcho é contra a reeleição e não deve se candidatar novamente ao governo do Rio Grande do Sul.

Assim que Pacheco retirou a sua candidatura, Kassab intensificou a força-tarefa para trazer Leite para o PSD e fazer dele o seu candidato ao Palácio do Planalto. “Todo nosso esforço é para que seja o governador Eduardo Leite. O meu sentimento é de que ele será [nosso candidato] e contribuirá muito. Com nosso esforço, caso se eleja presidente, vai ajudar a mudar o Brasil.” Na última quinta-feira, 10, o ainda governador tucano falou abertamente sobre o convite feito por Kassab e prometeu definir a sua situação nos próximos dias. “Temos de contribuir para criar uma alternativa ao país. Muitas pessoas pensam que eu poderia contribuir sendo candidato nesta eleição. Estou discutindo a possibilidade de candidatura, mas isso não deve ser uma decisão pessoal”, afirmou Leite.

“Discutiremos isso nas próximas semanas, também porque a lei eleitoral no Brasil demanda que eu renuncie ao mandato de governador até o fim de março. Então estamos com pressa”, disse o governador. Circulou a possibilidade do governador concretizar a troca de partido ainda nesta quarta-feira, 16, durante o evento de filiação da senadora Ana Amélia – secretária Relações Federativas e Internacionais no governo de Leite e uma de suas principais apoiadoras – ao PSD. Interlocutores de Kassab descartam que isso aconteça. Depois do encontro com o presidente do PSD, Leite embarcará para Brasília para se encontrar com lideranças tucanas e definir o seu futuro. Temendo que a candidatura de Doria não prospere em razão da rejeição e da estagnação do paulista nas pesquisas, o grupo deve convencer o gaúcho de que ainda exista a chance dele disputar a presidência pelo PSDB.