Encantamentos de Notre-Dame: a jornada cinematográfica no MIS Experience

Descubra a história milenar da Catedral de Notre-Dame por meio de uma experiência sensorial inovadora no MIS Experience, em São Paulo; exposição “Notre-Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral” abre neste domingo (14)

Thiago Toffoli Mergulhe na majestade histórica de Notre-Dame com a exposição imersiva no MIS Experience, na Água Branca



O MIS Experience está prestes a se tornar o epicentro de uma experiência cultural sem precedentes. Pela primeira vez na América do Sul, a monumental exposição “Notre-Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral” chega ao Brasil. Com uma inovadora tecnologia de realidade aumentada 360º, desenvolvida pela Histovery em colaboração com Rebuilding Notre-Dame de Paris e patrocinada pelo Grupo L’Oréal, a exposição promete uma imersão total na rica e fascinante história de um dos mais icônicos monumentos franceses.

Prepare-se para uma viagem no tempo que abrange mais de 850 anos, desde a fundação medieval da catedral até o devastador incêndio de 2019, passando por eventos históricos marcantes como a consagração de Napoleão e o casamento de Henrique IV. Esta exibição interativa não apenas celebra a grandiosidade arquitetônica e histórica de Notre-Dame, mas também destaca os esforços incansáveis dos restauradores que trabalham para devolver sua antiga glória a este Patrimônio Mundial da UNESCO.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar a história da catedral através do HistoPad™, um dispositivo desenvolvido pela Histovery que, em colaboração com um comitê científico de especialistas franceses, permite a reconstituição virtual de diferentes períodos históricos da Notre-Dame. Com um simples toque na tela do tablet, será possível visualizar a catedral em sua forma original do século XII, testemunhar seu desenvolvimento ao longo dos séculos e vivenciar sua recuperação contemporânea após o trágico incêndio.

Além das imagens imersivas, a exposição oferece uma experiência multissensorial com áudios autênticos, incluindo os majestosos sons dos órgãos e sinos da catedral. Este espetáculo de som e imagem já encantou mais de 400 mil pessoas em mais de dez países e agora desembarca em São Paulo no dia 14 de julho, uma data simbólica que marca a Queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Os ingressos para “Notre-Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral” já estão disponíveis para compra online no site oficial do MIS Experience. Não perca a chance de vivenciar esta jornada histórica e sensorial única.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO | NOTRE-DAME DE PARIS: UMA VIAGEM PELA CATEDRAL

Data: a partir de 14 de julho

Local: Galpão do MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca

Ingressos: Quartas a sextas: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Gratuito às terças* (retirada de ingressos diretamente na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita. Não são feitas reservas de ingressos nestes dias)

Gratuito toda terceira quarta-feira do mês

Disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço e à ordem de retirada dos bilhetes.

Funcionamento:

Terças a sextas | das 10h às 19h

Sábado | das 10h às 20h

Domingos e feriados | das 10h às 19h