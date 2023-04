Lentidão na Linha Azul do Metrô de SP causa superlotação em estações 

Assessoria de imprensa do Metrô confirmou que houve falha em um trem nas proximidades da Estação Vila Mariana

Reprodução/Twitter/@gicnasfc_ Usuários da Linha 1 - Azul do Metrô de São Paulo sofrem com superlotação nas estações



Usuários do Metrô de São Paulo identificaram superlotação em estações na Linha 1 – Azul, na tarde desta quarta-feira, 5. Através das redes sociais, internautas também reclamaram de maior tempo de parada. Um deles também afirmou que foi obrigado a descer na Estação Ana Rosa por causa de uma falha. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria de imprensa do Metrô confirmou que houve falha em um trem nas proximidades da Estação Vila Mariana por volta das 13h20 (de Brasília). O trem foi esvaziado e recolhido, enquanto a situação já está normalizada. Mais cedo, pela manhã, paulistas também mostraram incômodo com a superlotação dos vagões. Questionado, o Metrô avisou que o Centro de Controle Operacional (CCO) informou que a linha estava com demanda superior, mas sem qualquer tipo de problema. Abaixo, confira algumas queixas.

Estação Vila Mariana.

É hoje que não chego as 14 no trabalho 👍🏼

Ê linha azul pic.twitter.com/FO27JbA7fV — giseli cris. (@gicnasfc_) April 5, 2023

@SPSobreTrilhos

O trem da linha azul na estação vila Mariana será removida.

Os trens estão andando na velocidade reduzida e com maior tempo de parada ☹️ — Naomi-lurking arc 😶‍🌫️ (@lilnaomi1) April 5, 2023

a linha azul simplesmente paralisada uhul alegria — ana (@aanacs__) April 5, 2023

linha azul destruindo meu dia — Matthw (@spfcmatthw) April 5, 2023

cheguei uma hora atrasado no hospital pq a porra da linha azul eh um lixão — léø (@sotthrts) April 5, 2023