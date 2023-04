PF prende quadrilha que trocava etiquetas de bagagens em aeroportos para traficar drogas

Grupo criminoso remeteu 40 quilos de cocaína para a Alemanha por meio de troca de bagagens

Divulgação/Unsplash Operação da PF visa combater o tráfico internacional de drogas por meio dos aeroportos



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 4, em Goiás, uma quadrilha que trocava etiquetas de bagagens em aeroportos. A ação faz parte da Operação Iraúna, deflagrada para combater o tráfico internacional de drogas através do envio de malas com entorpecentes ao exterior por meio de troca de bagagens em aeroportos. Ao todo, seis mandados judiciais foram cumpridos nesta manhã. Segundo a corporação, durante a investigação foi identificado o grupo criminoso que remeteu 40 quilos de cocaína para a Alemanha por meio de troca de bagagens de passageiros sem qualquer ilícito no interior, por bagagens com drogas. O método de ação do grupo suspeito “consiste na retirada da etiqueta da bagagem despachada e colocação em outra, contendo as drogas ilícitas”, explicou a PF. Em 5 de março, duas passageiras vindas de Goiânia, que tiveram suas bagagens trocadas, foram presas por tráfico internacional de drogas na Alemanha, na cidade de Frankfurt, após o desembarque de voo procedente do Brasil. Suas bagagens tinham sido despachadas no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiás. No entanto, suas etiquetas foram trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As passageiras seguem presas em Frankfurt e disseram que não tinha conhecimento do conteúdo ilícito dentro das malas e que as bagagens apreendidas não eram delas. A PF informou que, em favor das brasileiras presas, há uma série de evidências que levam a crer, de fato, que não há envolvimento delas com o transporte da droga, pois não correspondem ao padrão usual das chamadas “mulas do tráfico”.