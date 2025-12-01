Direção do Parque da Bica descarta eutanásia, citando reação instintiva e ausência de histórico agressivo do animal, que segue sob cuidados veterinários

Reprodução / Redes Sociais Leoa Leona, envolvida na morte de um homem na Paraíba, não será submetida à eutanásia



A leoa Leona, envolvida na morte de um homem que invadiu o recinto dos felinos no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa (PB), não será submetida à eutanásia. A decisão da administração do zoológico baseia-se no fato de o ataque ter ocorrido em um contexto de defesa de território e estresse extremo, e não por agressividade patológica do animal.

O incidente aconteceu no domingo (30). Em nota oficial, a direção do parque esclareceu que a possibilidade de sacrifício jamais foi cogitada. Segundo os especialistas da instituição, Leona agiu conforme seu instinto natural diante de uma ameaça externa e não apresenta comportamento agressivo fora dessa situação específica.

Atualmente, o animal encontra-se sob observação contínua de uma equipe composta por médicos veterinários, tratadores e técnicos. O foco é garantir que a leoa se recupere do “nível elevado de estresse” sofrido durante o episódio e se estabilize emocionalmente para retomar sua rotina.

Vítima e investigação

A vítima fatal foi identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 anos. Conhecido como “Vaqueirinho”, o jovem invadiu a jaula deliberadamente e sofria de transtornos mentais. O Conselho Tutelar local denunciou que, apesar de solicitações prévias, o rapaz não recebeu o tratamento psiquiátrico adequado do Estado.

O Parque da Bica permanece fechado para visitação, sem previsão de reabertura. O Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV-PB) instituirá uma comissão técnica para avaliar as condições e a segurança do local.

