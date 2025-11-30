Homem morre após invadir recinto de leoa em João Pessoa; parque é fechado

Vítima, que teria transtornos mentais, escalou barreiras de segurança e foi atacada ao entrar no espaço do animal no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica

Um homem morreu na tarde deste domingo (30) após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa (PB). A vítima foi identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 anos. Segundo a Prefeitura de João Pessoa, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança e usou uma árvore como apoio para acessar a área restrita do animal.

Testemunhas registraram a cena em vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o jovem subindo por uma estrutura lateral e, na sequência, sendo atacado pela leoa logo após entrar no recinto. Ele morreu ainda no local em razão dos ferimentos. De acordo com informações iniciais, Gerson tinha transtornos mentais.

O parque estava aberto ao público no momento da invasão e houve pânico entre visitantes. Equipes de segurança e socorro foram acionadas imediatamente, mas não conseguiram evitar a morte do jovem. Em nota, a Prefeitura de João Pessoa lamentou o episódio, afirmou que o parque segue normas técnicas de segurança e destacou que o homem entrou de forma deliberada na área restrita.

A Secretaria de Meio Ambiente interditou o local para remoção do corpo e início da apuração. O parque permanecerá fechado até a conclusão das investigações. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados e assumiram os procedimentos de perícia.

Estado da leoa

O veterinário do parque, Thiago Nery, informou que a leoa ficou “muito estressada” e “em choque” após o ataque. Segundo ele, o animal foi contido sem o uso de tranquilizantes graças a treinamentos prévios e já está sendo acompanhado por uma equipe formada por veterinários, biólogos e zootecnistas. O monitoramento deve continuar pelos próximos dias. O ataque e a morte da vítima seguem sob investigação

Veja o vídeo (imagens fortes)

