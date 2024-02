Lewandowski vai a Mossoró neste domingo para acompanhar busca por fugitivos de presídio

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram na última quarta-feira, 14

Tom Costa/MJSP Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante coletiva de imprensa na última quinta-feira, 15



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, viajará a Mossoró, no Rio Grande do Norte, na manhã deste domingo, 18, para acompanhar as investigações sobre a fuga dos dois detentos da penitenciária federal de segurança máxima do estado. O ministro sairá de Brasília às 7h, ao lado do diretor-geral em exercício da Polícia Federal, Gustavo Souza, com quem cumprirá agenda de reuniões com os responsáveis pelas equipes de buscas. Serão acompanhados também pelo titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), André Garcia, que está na cidade desde a data da fuga.

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, os criminosos, identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça — ligados à facção criminosa Comando Vermelho — fugiram na última quarta-feira, 14, da Penitenciária Federal de Mossoró, por meio de uma abertura do teto da cela. Os presos se encontravam na unidade desde 27 de setembro de 2023 e deveriam permanecer até 25 de setembro de 2025.

Durante coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, 15, Lewandowski detalhou que há cerca de 300 agentes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e forças estaduais mobilizados nesta ação, e que foi emitido um alerta vermelho pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Também foram disponibilizados três helicópteros e drones para atuar na busca. No inquérito, há duas investigações em curso, uma de caráter administrativo, para apurar as responsabilidades da fuga e que podem levar a um processo administrativo e uma para apurar eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que, eventualmente, facilitaram a fuga dos dois detentos.

“Estamos atentos, operantes e com todos os esforços envolvidos na recaptura e apuração de responsabilidade no âmbito administrativo e criminal. Determinamos, ainda, a todas as unidades que tomassem as medidas de precaução que considerem adequadas. As medidas são de competência de seus gestores, eles sabem os problemas que enfrentam no dia a dia”, afirmou o chefe da Pasta.