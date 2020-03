‘Liberdade de expressão é um pilar do Estado Democrático de Direito’, afirma Dias Toffoli

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo Segundo o ministro, a liberdade de expressão é um legado da Constituição de 1988



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou na segunda-feira (9) que a Suprema Corte “jamais faltou e não faltará à defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa”.

Em referência à ditadura militar, Toffoli afirmou que a “liberdade de expressão é um pilar do Estado Democrático de Direito, um dos legados da Constituição de 1988, que sucede um capítulo triste de nossa história”.

O ministro participou da cerimônia de lançamento do canal de notícias CNN Brasil. Estiveram presentes também os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado (DEM-AP), Davi Alcolumbre, do presidente em exercício, Hamilton Mourão, e da recém-empossada secretária de Cultura, Regina Duarte.

