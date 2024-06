Líder da oposição no Senado pede que TCU investigue alteração de dados da Previdência Social

Segundo Rogério Marinho, este tipo de artifício ‘poderá implicar aumento da dívida pública e perda da confiança dos agentes econômicos nos números e no futuro da economia brasileira’

Geraldo Magela/Agência Senado Rogério Marinho quer que investigue uma possível alteração de dados na Previdência Social



O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), levou uma representação ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que o órgão investigue uma possível alteração de dados na Previdência Social para reduzir em aproximadamente R$ 12 bilhões a projeção de despesas neste ano. Na representação, Marinho afirma que “os números da Previdência Social precisarão ser ‘consertados’ ao longo do ano”, o que, “por si só é motivo suficiente para a atuação da Corte de Contas, já que pode indicar uma manipulação de dados para burlar a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Esse tipo de artifício poderá implicar aumento da dívida pública e perda da confiança dos agentes econômicos nos números e no futuro da economia brasileira. Saliente-se que a ‘maquiagem’ das contas do governo federal já motivou o impeachment de uma presidente da República e foi uma das causas de uma histórica crise econômica no Brasil”, alegou o senador. A suposta alteração nos dados da Previdência foi revelada pela “Folha de S.Paulo” na última sexta-feira, 14. Marinho pede que o TCU analise as medidas cabíveis quanto à acusação de possível adulteração dos dados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile