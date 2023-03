Linha 1-Azul do Metrô de SP tem lentidão e revolta passageiros: ‘Mais um dia passando raiva’

Falha na linha que liga o norte ao sul da capital paulista provocou lotação nas estações e forçou trens a operarem com velocidade reduzida

Reprodução/Twitter @poemdery Estações da Linha 1-Azul ficaram lotadas após falhas nos equipamentos



Os passageiros que dependem do Metrô para se locomover em São Paulo tiveram um início de manhã conturbado nesta quinta-feira, 2. Isso porque, por volta das 6h40, a Linha 1-Azul, que liga a Zona Norte à Zona Sul da capital Paulista, apresentou problemas e obrigou os trens a operarem com velocidade reduzida. Os reflexos foram sentidos em outras linhas, especialmente na 3-Vermelha, que liga a Zona Leste até a Barra-Funda, que também operou com velocidade reduzida. Cerca de 20 minutos após o aviso de lentidão, o Metrô de São Paulo informou que a operação na linha 1-Azul estava sendo normalizada, assim como a 3-Vermelha. Às 9h, o site do Metrô mostrava que as duas linhas estavam com “Operação Normal”. Nas redes sociais, diversos passageiros reclamaram da lentidão e da superlotação das estações no horário de pico.

Confira algumas das reclamações feitas pelos usuários:

odeio com todas as minhas forcas a linha azul — feezinho.wit ☭ (@effe013) March 2, 2023

Deus esqueceu a gente na linha azul mesmo. — Baixinho Fake (@muigacedo) March 2, 2023

Repugno acordar antes das 7hrs e por cima preciso pega metrô cheio pra krl pq a linha azul tá uma merda agora. — Sir D. Bomb (@MonkyDBomb) March 2, 2023

07h30 da manhã e eu já fui e voltei do inferno (linha azul) — morgss (@biaamorgon_) March 2, 2023