Petrobras reduz preço do querosene de aviação em quase 14%

Redução anunciada pela estatal nesta quarta-feira, 1º, pode impactar de forma indireta no preço das passagens aéreas oferecidas aos consumidores

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Tanques de combustível com logo da Petrobras na refinaria de Paulínia



Em meio à reoneração dos tributos federais sobre os combustíveis, a Petrobras anunciou uma redução no preço do querosene de aviação nesta quarta-feira, 1°. A queda é de aproximadamente 14%. A estatal sempre ajusta o preço do combustível usado aeronaves de médio e grande porte no começo de cada mês e leva em consideração os preços internacionais e a flutuação do dólar frente ao real. A queda média de 14% vale para pontos de venda importantes, como Cubatão e Guarulhos, em São Paulo, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Betim, em Minas Gerais, e outras praças. A redução deve impactar de forma residual e indireta na inflação, uma vez que o querosene de aviação influencia nas passagens aéreas. Contudo, o setor de aviação não depende apenas do preço do combustível para formar os preços dos bilhetes, há também a questão de oferta e demanda. Quando há um período de maior demanda, os preços tendem a subir. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), no ano passado o querosene de aviação, que representa cerca de um terço do custo das companhias, subiu quase 50% e, em comparação com 2019, a alta é de aproximadamente 121% no preço do combustível das aeronaves.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga