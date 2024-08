Linha 11-Coral sofre com falha, lota estações e provoca lentidão

Segundo a CPTM, problema ocorreu na Luz e Brás; usuários do transporte público registraram momento caótico nas redes sociais

Reprodução/X/@mlynemm Em nota, a companhia se desculpou pelos transtornos causados nesta manhã.



Passageiros de trens da linha 11-Coral da CPTM tiveram múltiplos problemas para embarcar na estação do Brás na manhã desta sexta-feira (9). O distúrbio aconteceu entre as estações Luz e Brás. Um trem vazio que saia da oficina apresentou falha de tração, o que obrigou que a equipe de manutenção fosse acionada para o local, segundo a CPTM. Por conta disso, a maioria dos trens operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas na área até que o problema seja consertado.

A Linha foi afetada às 6h50, afirma companhia. Em nota, a companhia se desculpou pelos transtornos causados nesta manhã. O trecho é imporatnte porque a Linha 11-Coral liga a a região central de São Paulo a municípios do Alto Tietê. O ponto final de parada da linha é a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes. Os trens também levam passageiros até o extremo leste de São Paulo, aos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano.

Veja vídeos:

Com certeza a @CPTM_oficial é o pior órgão do Governo de SP. #BDSP

Bem vindos ao transporte público às 07h30 Estação Bras da CPTM

🤡

Publicado por Marcelo Bamonte