Lista de aprovados do Sisu será divulgada na noite desta terça-feira, diz MEC

ESTADÃO CONTEÚDO Resultado do Sisu sai na noite desta terça-feira (28), informa o MEC



O Ministério da Educação (MEC) informou que, com a liberação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), irá divulgar na noite desta terça-feira (28) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos às 237 mil vagas poderão acessar os resultados oficiais no portal oficial do sistema. O horário ainda não foi informado.

Barrada por uma decisão da Justiça Federal em São Paulo até que o ministério comprovasse documentalmente que corrigiu todas as falhas nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a divulgação do Sisu estava prevista para a manhã desta terça.

Em decisão favorável ao governo federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, atendeu ao pedido do governo federal e liberou a continuidade do sistema.

Também serão abertas nesta terça à noite as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). O cronograma desse programa também havia sido suspenso pelo MEC em função da decisão.

No cronograma inicial, o término para concorrer às bolsas seria na próxima sexta-feira (31). O MEC decidiu prorrogar o prazo por mais um dia, até sábado, 1º de fevereiro, para que os candidatos tenham tempo suficiente de se inscreverem.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permanece com o cronograma atual, com inscrições de 4 a 12 de fevereiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo