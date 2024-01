Litoral de São Paulo tem alerta para fortes chuvas

Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento; mau tempo pode se estender até segunda-feira, 15

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Mau tempo no litoral de São Paulo pode se estender até segunda-feira, 15



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta informando sobre a previsão de grandes volumes de chuva no litoral de São Paulo a partir desta sexta-feira, 12. De acordo com o órgão, há a possibilidade de volumes diários em torno de 100 mm em áreas do litoral paulista, e o mau tempo pode se estender até segunda-feira, 15. Mesmo afastada do continente, a passagem da frente fria criará condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo o estado, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Além disso, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento. A Defesa Civil paulista ressalta a importância de atenção às áreas mais vulneráveis devido aos acumulados de chuva elevados em um curto espaço de tempo. Há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte. O alerta emitido pelo Inmet também vale para o sul de Minas Gerais e o centro-sul do Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, a combinação de calor, alta umidade do ar e um cavado em níveis médios e baixos da atmosfera vai potencializar as áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além do litoral paulista, o alerta também vale para a faixa leste do estado, que inclui a região metropolitana de São Paulo, e a região do Vale do Paraíba, que inclui a Serra da Mantiqueira. A Climatempo prevê fortes pancadas de chuva em todo o estado nesta sexta-feira, a partir do período da tarde, e elas devem vir acompanhadas de raios, ventania de mais de 70 km/h e há possibilidade de granizo.

A partir de sábado, 13, uma frente fria avança pelo litoral paulista, aumentando a umidade sobre o leste da região Sudeste do país. No domingo, 14, a chuva diminui na cidade de São Paulo, de acordo com a Climatempo, mas pode ocorrer a partir da tarde. A temperatura na capital paulista durante o fim de semana deverá oscilar entre 21°C e 27°C. Em Santos, na Baixada Santista, a máxima também deverá chegar a 27°C, e em Ubatuba, no litoral norte, a 28°C.