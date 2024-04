Livraria Cultura encerra atividades no Conjunto Nacional após decisão judicial

Empresa afirmou que buscará um novo local; cartaz na unidade informa que o atendimento será exclusivamente online

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo - 02/03/2017 Proprietários do imóvel na Paulista alegaram falta de pagamento dos aluguéis desde 2020



A Livraria Cultura encerrou suas atividades no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, após a Justiça autorizar o despejo do imóvel. Em comunicado, a empresa afirmou que buscará um novo local para instalar a livraria, após entrar em crise devido às mudanças no mercado editorial e varejista. Um cartaz na unidade informa que o atendimento será exclusivamente online. Em junho de 2023, a defesa da Cultura conseguiu reverter a decisão de falência da empresa, que estava em recuperação judicial. No entanto, os proprietários do imóvel na Paulista alegaram falta de pagamento dos aluguéis desde 2020, totalizando uma dívida de R$ 15 milhões. A empresa enfrentava dificuldades devido às mudanças no comportamento do consumidor, intensificadas durante a pandemia. A Livraria Cultura afirmou que a decisão de buscar um novo espaço foi necessária para garantir a sustentabilidade das operações. A ação de despejo não está relacionada à reversão da falência e, portanto, seguirá seu curso, conforme determinado pelo ministro Raul Araújo, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA