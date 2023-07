Notícia foi dada pelas redes sociais do estabelecimento; ainda não há data anunciada para o retorno das atividades

Reprodução/Instagram/@livraria_cultura Localizada no Conjunto Nacional, a Livraria Cultura reabre após decisão do STJ



Fechada desde a última segunda-feira, 26, a Livraria Cultura do Conjunto Nacional vai reabrir, segundo confirmação do próprio estabelecimento em suas redes sociais. De acordo com a nota, a loja localizada na Avenida Paulista volta a funcionar normalmente em breve. A filial de Porto Alegre e o site estão operando. Por liminar o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo que decretou falência e obrigou o estabelecimento a cerrar as portas. Ainda não há data anunciada para o retorno das atividades.