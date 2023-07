Maquinista acusado de matar colega na Estação da Luz é encontrado morto no interior de SP

Corpo foi encontrado na Rodovia Anhanguera; homem atirou contra dois funcionários no último domingo, 25, e fugiu do local

Rovena Rosa/Agência Brasil Crime ocorreu na Estação da Luz, no último domingo, 25



O maquinista da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) acusado de matar um colega e ferir outro na Estação da Luz, no Centro de São Paulo, foi encontrado morto na Rodovia Anhanguera, na tarde de quinta-feira, 29, pela Polícia Militar (PM), na altura de São Simão. O crime ocorreu no domingo, 25. A motocicleta utilizada na fuga e uma pistola foram apreendidas no local. A Polícia Civil chegou a pedir a prisão temporária do investigado. Em nota enviada para a Jovem Pan no dia crime, a CPTM informou que “por volta das 16h, um funcionário da CPTM disparou contra dois colegas na área interna da Estação da Luz, fugindo em seguida”. Segundo a PM, o funcionário morto foi atingido no tórax. A outra vítima, também funcionário da CPTM, foi atingida no pé. A motivação do crime está sendo investigada.