Luciano Hang critica Twitter após ser suspenso da rede social: ‘Censura’

Empresário, dono da rede de lojas Havan, postou vídeo sobre vacinação infantil considerado enganoso pela rede social

Divulgação Luciano Hang foi suspenso do Twitter por desinformação sobre vacinação de crianças contra a Covid-19



O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, criticou nesta quinta, 13, a rede social Twitter após ter sua conta suspensa por denúncias de compartilhamento de notícias falsas. Hang compartilhou um vídeo do médico Dr. José Augusto Nasser contra a vacinação de crianças contra a Covid-19, que a rede social considerou como enganoso e que transmitia informações falsas. O empresário afirmou que a suspensão era um ato de censura contra a liberdade de expressão e opinião. Ele já teve uma conta suspensa anteriormente, em 2020, por ordem judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito sobre notícias falsas da corte, que tem Moraes como relator.

De acordo com a defesa de Hang, não há qualquer manifestação que o impedisse de criar novos perfis após a exclusão dos antigos, e o Twitter não esclareceu quais regras ele teria violado para ter sido suspenso desta vez. “Aqueles que estão aplaudindo por me suspenderem das redes sociais têm que lembrar que um dia podem chorar por não terem a liberdade para se manifestar também. Vou seguir lutando por aquilo que acredito que vale a pena e pelo melhor para o Brasil”, afirmou Hang, em nota oficial.