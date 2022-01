Maioria dos internados nos hospitais e UTIs são não vacinados, diz Queiroga

Ministro da Saúde disse que a vacinação reduziu o número de mortes no Brasil e afirmou que o imunizante é seguro para crianças

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 20/12/2021 Marcelo Queiroga defendeu vacinação contra a Covid



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a maioria das pessoas internadas com Covid-19 são as que não tomaram a vacina. A declaração ocorreu durante a entrega de 1,2 milhão de doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, em Campinas. Na ocasião, Queiroga relacionou a queda de mortes por Covid-19 no Brasil ao avanço da campanha de imunização. “Muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, apesar da ciência ainda não ter nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação da variante Ômicron. A grande maioria daqueles que estão internados em hospitais ou unidades de terapia intensiva são não vacinados”, declarou.

“Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras que por acaso surjam desse vírus que tem a capacidade de gerar mutações”, completou. Queiroga também disse que a vacina para crianças se mostrou eficaz. “Apesar de recentes, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação começou em novembro, sobretudo nos Estados Unidos, onde mais de 8 milhões de doses foram aplicadas, e não tem sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que sabemos no momento, existe segurança atestada, não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias, para aplicação dessas vacinas”, defendeu.