Ludmilla será a principal atração do Réveillon em Copacabana

CRISTIANE MOTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ludmilla se apresenta no Prêmio Multishow de Música Brasileira 2023



A Riotur divulgou nesta quinta-feira, 9, a atração principal do próximo Réveillon na Praia de Copacabana: Ludmilla. A cantora, que já se apresentou na virada de 2018 para 2019, retorna ao palco para animar o público mais uma vez. Além dela, outros artistas também estarão presentes, como Gloria Groove, Luísa Sonza e a bateria da Imperatriz Leopoldinense. A festa contará com três palcos, sendo um deles destinado aos DJs, garantindo uma variedade de estilos musicais. Para garantir a segurança do evento, a Riotur implementará esquemas de trânsito e segurança, incluindo o bloqueio dos acessos ao bairro de Copacabana. Além disso, uma orquestra sinfônica será responsável por embalar a queima de fogos. Também está previsto um show de drones com efeitos especiais.