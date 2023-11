Luana Piovani critica Ludmilla após cantora esquecer letra do hino nacional: ‘Vergonha alheia’

Artista alegou que início da apresentação enfrentou falhas técnicas no som

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla se apresentou no GP Brasil



A atriz Luana Piovani expressou sua opinião sobre o erro de Ludmilla durante a apresentação do hino nacional no GP de Interlagos. Nas redes sociais, Piovani compartilhou o vídeo em que a voz da cantora falha durante a performance da música. “Vergonha alheia”, escreveu a artista. A falha de Ludmilla também não agradou internautas, que colocaram o nome da cantora nos assuntos mais comentados das redes sociais no final de semana. “Se o Brasil fosse um país sério, teria me colocado pra tocar o Hino Nacional no GP de São Paulo. Mas como vivemos num país onde os brasileiros hipócritas tem preconceito e intolerância com a música clássica, só colocam pessoas despreparadas na grande mídia”, opinou Lord Vinheteiro. “A Ludmilla foi a escolhida para cantar o hino nacional na abertura do GP de Interlagos de F1 e conseguiu errar a letra e esquecer a metade do hino. Se fosse uma letra com “vai, desce, sobe e rebola” ela com certeza não erraria. Mas o importante é a diversidade, né?”, escreveu um perfil. A artista alega que a apresentação foi prejudicada por falhas técnicas no equipamento de som. Quando subiu ao palco do Autódromo de Interlagos, ela recebeu o apoio de Lewis Hamilton, que invadiu o ambiente para abraçá-la.