Luiza Frischeisen é a mais votada em lista tríplice para a PGR

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Procuradoria Geral da República (PGR)



A subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen foi a mais votada na lista tríplice formada para a eleição à Procuradoria-Geral da República, em consulta realizada nesta quarta-feira (21) pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Agora, o resultado do pleito será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com seus respectivos currículos. Frischeisen recebeu 526 votos, superando Mario Bonsaglia e José Adonis, de mesmo cargo, que receberam 465 votos e 407 votos, respectivamente. A lista será apresentada pelo presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta, em audiência já solicitada ao presidente Lula, em data ainda a confirmar.

O mandato de Augusto Aras, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao comando da PGR, termina em setembro deste ano. Lula pode optar ou não por escolher um dos nomes da lista sugerida pela ANPR. O presidente da entidade destaca que a consulta reflete o interesse da categoria em contribuir para uma escolha transparente. “A manifestação dos membros do Ministério Público Federal reforça uma luta histórica que, longe de ser corporativa, acena para a sociedade brasileira e para o próprio presidente da República com um sistema que repete o desenho adotado para todos os demais Ministérios Públicos brasileiros e que traz a vantagem da transparência em sua formulação. Continuaremos a manter o diálogo e a busca por um modelo de escolha que fortaleça o papel do Procurador-Geral da República na construção da democracia, com sua autonomia e independência”, destacou Cazetta.