Polícia prende dois homens e desmonta laboratório de droga derivada do haxixe no litoral de SP

Dois homens, de 37 e 43 anos, foram presos pela Polícia Civil de São Paulo suspeitos de serem responsáveis por um laboratório de “dry marroquino”, forma mais potencializada do haxixe. As prisões ocorreram na tarde da última terça-feira, 20. Foram apreendidos 16,5 kg de maconha no bairro Ribeirópolis, em Praia Grande, litoral de São Paulo. Ação foi efetuada por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) com uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação ocorreu após denúncias de que no local havia um bar onde funcionava como fachada para um laboratório de drogas.

No local, a polícia encontrou dois homens. Ainda de acordo com a pasta, os agentes efetuaram buscas no interior do imóvel e apreenderam dois sacos com 8,2g de maconha a granel. Também foram encontrados um liquidificador industrial, serra elétrica e telas, indicando que o local funcionava como laboratório para produção de drogas em alta escala. Três celulares foram apreendidos. O suspeito de 37 anos, de nacionalidade turca, confessou ser o proprietário das drogas e o “químico” do local, segundo informou a SSP. Ele usava seu conhecimento para a confecção da droga. Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.