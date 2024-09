Lula afirma que muitas queimadas são propositais e são feitas em propriedades privadas

Fala foi durante visita na Amazônia, na região de Tefé, nesta terça-feira (10)

Ricardo Stuckert / PR Declaração foi nesta terça-feira (10)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante um discurso em Tefé, no coração da Amazônia, destacou que uma parte significativa das queimadas no Brasil ocorre de forma intencional, especialmente em áreas de propriedade privada. A declaração foi feita em um contexto de preocupação com as secas que afetam a maior floresta tropical do planeta. “É sabido que muitas queimadas no Brasil são deliberadas, e muitas delas acontecem em terras privadas”, declarou Lula, citando o Pantanal como um exemplo dessa prática.

O presidente enfatizou que sua administração está comprometida em preservar a floresta e garantir sua integridade. Ele também ressaltou que sua visita à região tem como objetivo demonstrar o empenho do governo no enfrentamento da seca, do desmatamento e das queimadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile