Candidaturas indígenas crescem 15,5% no Brasil em 2024, mas ainda representam apenas 0,5% do total

Percentual é 15,5% maior que o da eleição municipal anterior; 48 indígenas que disputarão prefeituras pelo país

Reprodução/X/@celiaxakriaba Apesar desse avanço significativo, as candidaturas indígenas ainda correspondem a apenas 0,5% do total de candidatos



O Brasil registrará em 2024 o maior número de candidatos indígenas desde 2016, totalizando 2.561 concorrentes, o que representa um crescimento de 15,5% em comparação com a eleição municipal anterior. Apesar desse avanço significativo, as candidaturas indígenas ainda correspondem a apenas 0,5% do total de candidatos. Dentre eles, 48 indígenas estão na disputa por prefeituras, o que equivale a 0,31% do total de candidatos a prefeito no país.

Dentre os candidatos, 14 estão em estados que enfrentam os maiores focos de calor, em um cenário de crise ambiental acentuada por incêndios florestais e pela seca. Atualmente, 58% do Brasil sofre com a falta de chuvas, e cinco Terras Indígenas apresentam altos índices de queimadas, o que agrava ainda mais a situação.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enfatizou a relevância da cultura indígena na luta contra a propagação do fogo. Ela mencionou a possibilidade de implementar um programa de educação ambiental que seria conduzido por indígenas, destacando a importância do conhecimento tradicional no combate a incêndios. Marina também alertou que muitos dos incêndios que ocorrem nas terras indígenas são de origem criminosa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile