Lula leva Lira, Pacheco e Fachin para encontro de autoridades no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de uma comitiva, desembarcou no Rio Grande do Sul para avaliar os estragos causados pelas enchentes no estado. Autoridades como os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do vice-presidente do STF, Edson Fachin, também estavam presentes. Também viajaram para o Sul do país ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Marina Silva (Meio Ambiente) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). O número de mortos devido às fortes chuvas já chega a 75, com 103 pessoas ainda desaparecidas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. A situação se agravou com o alerta de inundação emitido pela Defesa Civil, que colocou parte da cidade de Porto Alegre em estado de alerta devido à cheia histórica do rio Guaíba. O nível do lago subiu mais de 5 metros, o maior já registrado, levando o órgão a divulgar um mapa com as áreas de risco de inundação.

Para auxiliar a população, a Defesa Civil disponibiliza uma página na internet onde é possível verificar se a área em que se encontra está em risco. A orientação é clara: não espere a água chegar, saia de casa com antecedência e vá para um local seguro, protegendo a si mesmo e à sua família. As chuvas obrigaram quase 100 mil pessoas a deixarem suas casas, sendo 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, mais de 700 mil pessoas foram afetadas pelas cheias no Estado, atingindo 332 municípios gaúchos, o que representa 66% do total. O governo estadual está solicitando doações, com prioridade para colchões, roupas, cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas.

