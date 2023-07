Lula confirma cirurgia no quadril em outubro: ‘Estou com mau humor’

Presidente explicou que as dores têm causado mau humor e dificuldades na rotina

Confirmando rumores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que fará uma cirurgia no quadril em outubro neste ano, durante a live semanal ‘Conversa com o Presidente’ transmitida nesta terça-feira, 25. Lula relatou que as dores provocadas pelo desgaste do fêmur têm lhe causado mau humor e que, muitas vezes, não consegue disfarçar. “Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Sinto que estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego para trabalhar, boto o pé no chão e já dói. Preciso dar bom dia sorrindo e não consigo falar. E fica visível no meu rosto que eu estou irritado, estou nervoso”, relatou. Aos 77 anos, o presidente também sofre de artrose. Lula já vinha reforçando o preparo físico para a cirurgia no fêmur, recomendada pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realizou “uma infiltração pelo incômodo no quadril”.