TikTok aposta em nova ferramenta de texto para bater Twitter

Mudança na rede social chinesa foi tema da coluna de business de Bruno Meyer no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News

Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP TikTok entrou na briga por espaço entre as redes sociais de texto



A rede social de vídeos curtos TikTok anunciou nesta segunda-feira, 24, que vai oferecer um novo formato apenas para postagens de texto. Após a Meta lançar o Threads, a gigante chinesa é também quis propor uma alternativa ao Twitter, que tem passado por reformulações sob a gestão de Elon Musk. A empresa, conhecida mundialmente por seu passarinho azul, agora tem como identidade um X branco com o fundo preto, mudança que voi alvo de críticas da comunidade. Desde que Musk comprou o aplicativo por US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 211 bilhões) em outubro de 2022, a plataforma perdeu quase metade de sua receita publicitária. A chegada do TikTok na disputa do legado do Twitter foi assunto da coluna de business de Bruno Meyer, no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, que analisou a decisão da rede social: “Ela não vai ser uma nova marca, uma nova rede social, a empresa vai disponibilizar a ferramenta no próprio TikTok. Os usuários, além de legendas e comentários agora poderão criar conteúdos com espaço dedicado aos textos”.

Ao abrir a opção “Câmera”, o usuário agora passa a ter três opções de formato: foto, vídeo ou texto. Ao escolher a opção de texto, ele será direcionado para outra página de criação, onde poderá escrever e personalizar o conteúdo. Existe a possibilidade de adicionar som, marcar uma localização, ativar comentários e fazer duetos, assim como nos vídeos. “É uma revolução, se pensar que o TikTok ficou famoso no planeta com aquelas dancinhas e os mais variados tipos de vídeos. É uma prova de que empresa bem gerida observa duas coisas: a demanda das pessoas e também os concorrentes. Se tem concorrente dando uma cilada qualquer no seu negócio, eles vão lá entram nesse vácuo”, declarou Meyer. Em nota, o TikTok afirmou que o aplicativo “amplia os limites da criação de conteúdo para todos, dando à criatividade escrita, já vista nos comentários, legendas e vídeos, um novo espaço dedicado para brilhar”.