Lula conversa com Bill Clinton por telefone e o parabeniza por discurso na convenção democrata

Líder brasileiro foi convidado para participar de evento organizado pela Fundação Clinton sobre Mudança do Clima em 23 e 24 de setembro

Ricardo Stuckert/PR Lula foi convidado para participar de um evento da Fundação Clinton sobre Mudança do Clima em 23 e 24 de setembro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone, nesta quinta-feira (22) com Bill Clinton, ex-presidente dos Estado Unidos, e o parabenizou pelo discurso na convenção democrata, na quarta-feira (21), destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo. Durante a conversa, o líder brasileiro foi convidado para participar de um evento organizado pela Fundação Clinton sobre Mudança do Clima (23 e 24 de setembro), à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Os dois conversaram por 35 minutos e o norte-americano fez referências aos avanços conseguidos pelo Brasil no combate ao desmatamento e em prol da transição energética. Lula reiterou o compromisso do governo com a transição energética e com a proteção das florestas, afirmando que pretende apresentar resultados ambiciosos para as COP 29, em Baku (Azerbaijão), e COP 30, em Belém.