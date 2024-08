Trump defende pena de morte para traficantes sexuais de crianças e mulheres

Ex-presidente discursou no Arizona nesta quinta-feira (22) e afirmou que irá impor penas mais duras para ‘criminosos estrangeiros ilegais’ caso volte para a Casa Branca

EFE/EPA/ALLISON DINNER Trump discursa na fronteira com o México



O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, defendeu nesta quinta-feira (22) a imposição da pena de morte para os traficantes sexuais de menores e mulheres e para os grandes traficantes de drogas. O magnata nova-iorquino disse que, caso retorne à Casa Branca após as eleições presidenciais de 5 de novembro, imporá novas sentenças mais duras contra “criminosos estrangeiros ilegais”. Ele fez a declaração no estado do Arizona, na fronteira com o México.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Isso inclui uma sentença mínima obrigatória de dez anos para qualquer pessoa culpada de tráfico de pessoas, uma sentença de prisão perpétua garantida para qualquer pessoa culpada por tráfico de crianças e a pena de morte para qualquer pessoa culpada por tráfico sexual de crianças ou mulheres”, declarou. Trump também disse que pretende introduzir a pena capital para grandes traficantes de drogas.

“Também imporemos a pena de morte para qualquer pessoa que matar nossos policiais, xerifes, agentes de fronteira ou agentes da lei. Haverá uma pena de morte com um julgamento mais rápido, não um que leve 15 anos e esgote todo mundo”, acrescentou.

Caso derrote a vice-presidente e candidata pelo Partido Democrata à presidência, Kamala Harris, em novembro, ele reiterou que os EUA voltarão a ser “grandes novamente”. “Livraremos nosso país de estrangeiros ilegais, traficantes de drogas, ladrões, assassinos, membros de gangues e predadores (sexuais) de crianças. Vamos tornar os EUA seguros novamente para nossos cidadãos e vamos torná-los maiores, mais fortes, melhores e mais bonitos do que nunca”, concluiu.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Keller