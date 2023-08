Lula diz que ‘não tem pressa’ para reforma ministerial

“Eu vou fazer ajustes no governo porque nós temos interesse em construir maioria, para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. A troca de ministros não pode ser vista como uma coisa absurda, uma coisa menor. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, fazer parte da base, então vamos conversar”, declarou.

Até o momento, a única alteração nas pastas foi a saída de Daniela Carneiro (União Brasil, em migração para o Republicanos) do Ministério do Turismo, substituída por Celso Sabino (União). “Quando você mexe no tabuleiro, não pode mexer numa peça errada, colocar uma peça errada”, prosseguiu Lula. “É verdade que eu vou fazer mudança no ministério, mas é verdade que isso ainda não está definido por mim. Eu vou agora para o Estado do Pará e, quando eu voltar, semana que vem, eu vou definir o que vou fazer no governo”, disse.