Belém deve receber 10 mil visitantes durante a Cúpula da Amazônia

Bruna Brandão/MTUR Cúpula da Amazônia será realizada em Belém entre os dias 8 e 9 de agosto



A Cúpula da Amazônia, que acontece entre os dias 8 e 9 de agosto em Belém, capital do Pará, deverá receber pelo menos 10 mil pessoas na cidade, de acordo com estimativas da prefeitura, para definir a agenda de debates da Conferência do Clima das Nações Unidas, COP28, que será realizada nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano. São aguardadas delegações de pelo menos oito países sul-americanos que integram a região amazônica. O evento também servirá para a realização da IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Devido à sede da COP28, uma das presenças mais aguardadas é o presidente do país árabe, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Além dele, são aguardados os chefes de Estado da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Também são esperados representantes da República Democrática do Congo e Indonésia, países que contam com grandes reservas de florestas tropicais. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a intenção do encontro é organizar a agenda de debates que será levada à COP28. “O que queremos é dizer ao mundo o que vamos fazer com as nossas florestas e o que o mundo tem que fazer para nos ajudar, porque prometeram US$ 100 bilhões em 2009 e até hoje não saiu”, afirmou, na terça-feira, durante o programa semanal Conversa com o Presidente.