Lula diz que vai levar transporte e atendimento médico a indígenas e promete acabar com garimpo ilegal em Roraima

Presidente viajou neste sábado para Boa Vista devido a situação sanitária das populações em território Yanomami

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula promete levar transporte e atendimento médico a indígenas em Roraima



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu neste sábado, 21, levar transporte e atendimento médico a indígenas e também afirmou que vai acabar com o garimpo ilegal em Roraima. O petista viajou neste sábado para Boa Vista devido a situação sanitária das populações em território Yanomami. No setor de transportes, devido à precariedade, Lula garantiu que vai injetar dinheiro no serviço local para as pessoas que aguardam há seis meses o transporte. Ele também comentou que é necessário aumentar a pista de pouso para possibilitar a utilização de uma aeronave maior, que tenha capacidade de transportar um número maior de passageiros e de alimentos. Em relação a saúde, o presidente falou que equipes médicas serão enviadas para a localidade para prestar atendimentos. “Acho que uma das formas da gente resolver isso é a gente montar um plantão da saúde nas aldeias, para que possa cuidar deles lá. Fica mais fácil transportar dez médicos do que transportar 200 índios. É apenas uma questão de mudança de comportamento. Prometo a vocês que vamos melhorar a vida deles”, frisou. “Saio daqui com compromisso com nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e nos direitos de ir e vir para fazer as coisas que necessitam na cidade”, acrescentou Lula. O fim do garimpo ilegal também é outro assunto que o petista pretende resolver na região. “Mesmo que seja uma terra que tem autorização para fazer pesquisa, ele pode fazer sem destruir a água, a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver”, disse. No entanto, ele não detalhou quais medidas seu governo pretende adotar ou uma previsão. “O que posso dizer é que não vai existir mais garimpo ilegal, e sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal, sei que já se tentou outras vezes e eles voltam, mas nós vamos tirar”, completou.