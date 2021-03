Lula é vacinado contra Covid-19 em São Bernardo do Campo

Em transmissão ao vivo, ex-presidente afirmou que recebeu a CoronaVac, produzida pelo Butantan

Reprodução/Facebook Em São Bernardo do Campo, a vacina está sendo aplicada para idosos acima de 75 anos



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste sábado, 13, em um posto de imunização drive-in em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dentro do carro, ele afirmou que tomou a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. “Era exatamente a que eu queria tomar. Daqui a 14 ou até 28 dias vou tomar a segunda dose. Eu poderia estar muito mais feliz se tivesse vacina para todo mundo. Eu acho que todas as pessoas que são obrigadas a trabalhar e não tem como ficar em casa, essas pessoas tem que tomar vacina. É obrigação do governo brasileiro garantir vacina.”

Ele fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook ao lado do ex-ministro Alexandre Padilha logo após ser imunizado. “Estou feliz. Espero que essa vacina dê o resultado que eu sonho e o povo brasileiro sonha. Tudo que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus”, disse. Padilha afirmou que “Lula está on e vacinado” e ressaltou a importância de divulgar a imunização para que cada vez mais pessoas se vacinem. Em São Bernardo do Campo, a vacina está sendo aplicada para idosos acima de 75 anos.