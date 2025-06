Balão cai com 21 pessoas a bordo e deixa 8 mortos em Santa Catarina

Tragédia ocorreu em Praia Grande, município catarinense famoso pelo balonismo; não há desaparecidos

Reprodução Momento em que o balão despencou no Sul de SC



Na manhã deste sábado (21), um balão tripulado que levava 21 pessoas despencou do céu após pegar fogo na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. Após o acidente, o governador Jorginho Mello (PL) confirmou nas redes sociais que tragédia deixou mortos e feridos. São oito mortos e 13 pessoas resgatadas com vida. A queda aconteceu em um famoso destino para a prática do balonismo que atrai milhares de visitantes ao ano. Até o momento, as causas do acidente estão sendo investigadas e não foram informadas.

Em sequência, o Governo de Santa Catarina lamentou o trágico acidente, e declarou que estão em movimento para garantir atendimento e assistência às vítimas e seus familiares neste momento de dor. “O balão transportava 21 pessoas, incluindo o piloto. Não há desaparecidos. A aeronave caiu nas proximidades de um posto de saúde”, informou o comunicado que atualizou as informações.

Corpo de Bombeiros informou que, no momento, realiza buscas e atende as vítimas. “Estamos neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrido na manhã deste sábado 21/06. A corporação confirma óbitos no local e vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes”, escreveu a corporação em nota.

*Em atualização