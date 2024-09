Lula propõe treinamento de recrutas para enfrentamento de desastres climáticos no Brasil

Presidente sugeriu que jovens que ingressam no Exército possam ser especializados em defesa civil, capacitando-os para responder a situações de emergência relacionadas ao clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua intenção de treinar novos recrutas para atuar no enfrentamento de desastres climáticos, como os incêndios que têm devastado várias áreas do Brasil. Ele sugeriu que jovens que ingressam no Exército possam ser especializados em defesa civil, capacitando-os para responder a situações de emergência relacionadas ao clima. Durante sua fala, Lula criticou as queimadas ilegais e destacou a importância de utilizar os recursos da floresta de maneira sustentável, visando o sustento das comunidades que habitam a Amazônia.

O presidente também fez uma referência ao governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), ao mencionar investigações da Polícia Federal sobre atividades de garimpo na região. Além disso, Lula anunciou a intenção de criar uma autoridade climática, uma proposta que já havia sido apresentada durante sua campanha eleitoral.

Ele afirmou que enviará ao Congresso uma medida provisória para estabelecer essa nova entidade, que incluirá um comitê técnico-científico para auxiliar nas decisões relacionadas ao clima. A situação climática no Brasil é alarmante, com a região enfrentando uma seca severa, que resultou em níveis históricos baixos do rio Madeira.

