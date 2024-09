Ministro de Minas e Energia analisa retorno do Horário de Verão no Brasil

Alexandre Silveira argumentou que essa alteração ajudaria a evitar o acionamento de termelétricas, que são mais onerosas, aumentando assim a eficiência do sistema elétrico

Pedro França/Agência Senado - Hórario de Verão foi suspenso durante o governo Temer



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que está em análise a possibilidade de reintroduzir o Horário de Verão no Brasil. Essa medida visa melhorar o fornecimento de energia durante os horários de maior demanda, que ocorrem entre 18h e 20h. A proposta foi discutida em uma entrevista ao portal “Poder360”, onde o ministro ressaltou a importância dessa iniciativa. A suspensão do Horário de Verão ocorreu durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, e agora, com a nova avaliação, Silveira acredita que a mudança pode ser benéfica.

Ele mencionou que pesquisas recentes mostram que a maioria da população é favorável ao retorno do horário especial, o que poderia impactar positivamente setores como o turismo. Além de atender à demanda energética, o Horário de Verão também pode contribuir para a redução da carga elétrica. Silveira argumentou que essa alteração ajudaria a evitar o acionamento de termelétricas, que são mais onerosas, aumentando assim a eficiência do sistema elétrico.

O ministro enfatizou que a reintrodução do Horário de Verão não apenas visa garantir um suprimento energético mais estável, mas também busca manter tarifas acessíveis para a população. Com essa medida, o governo pretende equilibrar a necessidade de energia com a modicidade tarifária, beneficiando tanto os consumidores quanto a economia em geral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller