Lula recebe prévia de 1° Plano Brasileiro de Inteligência Artificial em Brasília

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (30) uma prévia do 1° Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). O programa, encomendado por Lula no mês de março deste ano, foi entregue durante a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu em Brasília. O objetivo do evento, que conta com três dias de programação, é definir ações do governo no setor de ciência e tecnologia e, principalmente, construir uma nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para ser implementada até 2030. O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) nesta segunda-feira (29). A entrega do projeto causou euforia ao presidente. Em sua fala, Lula destacou que o acontecimento é importante para a história do país, dizendo que a entrega de um documento sobre uma inteligência artificial “pensada pelos cientistas brasileiros é um marco” para o Brasil.