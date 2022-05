Lula se casa pela terceira vez em cerimônia restrita com presença de aliados e famosos

Ex-presidente sela um laço matrimonial com a socióloga Rosangela da Silva, conhecida como Janja; evento não contará com a presença de petistas históricos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se casar com a socióloga Rosangela da Silva, popularmente conhecida como Janja, na noite desta quarta-feira, 18, em uma cerimônia na capital paulista. O evento, que inicialmente estava cotado para 150 pessoas, ultrapassou os 200 convidados. Petistas históricos como José Dirceu e Eduardo Suplicy, além do seu coordenador de campanha, José Guimarães, não foram convidados. A ideia do casal foi de convidar apenas aqueles que estão mais próximos da vida de ambos. Os artistas Chico Buarque e Carol Proner não comparecerão porque estão fora do país. Daniela Mercury confirmou sua presença no evento. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Fernando Haddad (PT) e o senador Jacques Wagner (PT-BA) também irão ao casamento. A cerimônia, que não foi organizada para ser um ato político e teve seus detalhes escolhidos pela noiva, não foi aberta à imprensa. No convite dado à pessoas próximas, há um recado para que fiquem longe dos celulares.

Lula e Janja iniciaram um relacionamento no final de 2017, mas apenas o tornaram público em 2019. Na época, o petista encontrava-se preso na sede da Polícia Federal em Curitiba – Janja esteve na vigília realizada no local em apoio ao ex-presidente. A lua de mel do casal será em São Paulo em um local ainda não divulgado. A agenda externa de Lula, que retomará sua pré-campanha, retornará na semana que vem, quando o petista irá ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina.